Пристайко назвал победами анбандлинг Нафтогаза и компенсацию от Газпрома

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, подводя итоги года, назвал победами анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" и получение компенсации в 2,9 млрд долл. от российского ПАО "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом министр написал в Twitter, передает УНН.

"Мы работаем, чтобы доказать: Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде Nord Stream 2 ("Северный поток - 2") - политическими попытками нас обойти. Анбандлинг Нафтогаза и получение компенсации от Газпрома - важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики", - отметил глава МИД.

Добавим, Пристайко подвел итоги года, внеся в них освобождение пленных с ОРДЛО, расширение перечня стран, куда украинцы могут ездить без виз, изменение правил поездок в Россию - только за загранпаспортом, расширение штата украинских консулов за границей, работа в международных организациях над тем, чтобы довести, что РФ нарушает права человека, а также движение Украины вперед ради мира.

Напомним, Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" 27 декабря.

Также напомним, 27 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что подписал письмо, подтверждающее готовность оператора ГТС Украины, отделенного в компанию в рамках анбандлинга Нафтогаза, работать в соответствии с законодательством ЕС.