Путин в телеграмме мировым лидерам не поздравил Зеленского с Новым годом

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин не поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом в своей телеграмме, которую он к праздникам послал мировым лидерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

30 декабря Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам. Однако, среди них не было поздравлений для Украины и Президента Владимира Зеленского.

В телеграмме является поздравление для таких стран, как Монако, ЮАР, Сербия, также даже самопровозглашенной "Южной Осетии".

Также Владимир Путин поздравил с новым годом президента США Дональда Трампа, королеву Великобритании Елизавету II, президента Беларуси Александра Лукашенко, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и многих других лидеров.

Напомним, в Кремле рассказали, как Владимир Путин отмечает Новый год.