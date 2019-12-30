Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 30 декабря 2019 13:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мороз и мокрый снег: синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года
Мороз и мокрый снег: синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
24690
Версия для печати

"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон

"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Несколькодневные переговоры по транзиту газа по территории Украины украинской стороны с российским ПАО "Газпром" в Вене завершены сегодня утром. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил Макогон.

Напомним, 29 декабря делегации Украины и России продолжили переговоры по транзиту газа в Вене, которые начались еще 26 декабря. Переговоры продолжились и в понедельник, 30 декабря.

Ранее руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов. Накануне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что процесс подписания договоренностей между Украиной и Россией о продлении транзита газа в Вене еще не завершен. В ООО "Оператор ГТС Украины" сообщили, что цель переговоров между делегациями Украины и России в Вене - финализировать все договоры.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, транзит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.