"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Несколькодневные переговоры по транзиту газа по территории Украины украинской стороны с российским ПАО "Газпром" в Вене завершены сегодня утром. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил Макогон.

Напомним, 29 декабря делегации Украины и России продолжили переговоры по транзиту газа в Вене, которые начались еще 26 декабря. Переговоры продолжились и в понедельник, 30 декабря.

Ранее руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов. Накануне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что процесс подписания договоренностей между Украиной и Россией о продлении транзита газа в Вене еще не завершен. В ООО "Оператор ГТС Украины" сообщили, что цель переговоров между делегациями Украины и России в Вене - финализировать все договоры.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Позже стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.