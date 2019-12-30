МИД РФ прокомментировал обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между Украиной и представителями "Л/ДНР" и рассчитывает на продолжение этой работы в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распространенный в понедельник комментарий МИД РФ.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском "Комплексе мер" принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", - говорится в комментарии МИД РФ.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что всего домой смогли вернуться 200 человек, и их освобождение стало результатом договоренностей, достигнутых по итогам саммита "нормандского формата", который состоялся 9 декабря в Париже, а также "проявленной новым руководством Украины политической воли по их выполнению".

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.