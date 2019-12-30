В Кремле прокомментировали обмен удерживаемыми на Донбассе

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "не участвует" в переговорах по обмену удерживаемыми на Донбассе, а всего лишь "использует свое влияние". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена...", - заявил Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему обмен удерживаемыми лицами происходит после того, как соответствующая договоренность достигнута с Владимиром Путиным.

Он отметил, что посредничество российской стороны в этом вопросе необходимо якобы "только потому, что отсутствуют прямые контакты".

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, согласовывали ли "Л/ДНР" с Москвой список лиц, которых они хотели получить от Украины.

"Мне нечего добавить, какую-то более детальную информацию я не могу вам предоставить", - сказал Песков.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" лидеры стран-участниц, в том числе и Владимир Путин, согласовали обмен удерживаемых лиц.

Также напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.