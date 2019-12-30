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Посол ОБСЕ Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми

Посол ОБСЕ Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми

Мартин Сайдик

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, который состоялся 29 декабря, призвав стороны продолжать усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Сайдика, распространенном пресс-службой ОБСЕ накануне, передает УНН.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению Трехсторонней контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", - отметил Сайдик.

По его словам, сделанный накануне новогодних и рождественских праздников, он имеет особенное символическое значение.

"Высоко оценивая достигнутое, я призываю стороны и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь в том числе и на рекомендации Нормандской четверки", - отметил Сайдик.

Напомним, ранее в ОБСЕ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР".

29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, обмен
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