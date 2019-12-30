Зеленский обнародовал видеоролик о "большом обмене"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече освобожденных из плена в ОРДЛО украинцев. Видео Глава государства обнародовал в Twitter, передает УНН.

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших - ни с чем не сравнимая радость", - подписал видео Президент.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц.

В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных.

Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.