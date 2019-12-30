К активисту Приходько в СИЗО в Крыму не пускают священника - адвокат

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Арестованному в оккупированном Крыму проукраинском активисту Олегу Приходько в СИЗО Симферополя отказывают в свиданиях со священником. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

По его словам, следствие отказало в ходатайстве 2 раза.

"Сегодня мне удалось посетить Олега Приходько в СИЗО, мы обсудили с ним ход дела и детали по обжалованию некоторых позиций. Также мне от Олега Аркадьевича стало известно, что к нему до сих пор не допустили священника, хотя мы ходатайствовали о таких свиданиях 2 раза", - рассказал Шейхмамбетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чубаров: крымских татар нет в списках на обмен

Комментарии руководства СИЗО по этому поводу отсутствуют.

Проукраинский активист Олег Приходько останется под арестом в СИЗО до 10 февраля следующего года, поскольку подконтрольный России Верховный суд Крыма 25 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения.