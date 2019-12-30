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Председатель правления "Укрзализныци" сообщил о своем увольнении

Председатель правления "Укрзализныци" сообщил о своем увольнении

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил о своем увольнении с должности в начале 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня. За последние годы трансформация Укрзализныци стала одной из самых масштабных среди государственных компаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень. Больше подробностей и комментариев - после принятых формальных решений", говорится в сообщении Кравцова.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", заявил председатель правления.

Напомним, Правительство утвердило стратегию "Укрзализныци".

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця
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