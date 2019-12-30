Украина получит за транзит российского газа семь миллиардов долларов - Зеленский

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 млрд долларов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7000000000 долларов", говорится в сообщении главы государства.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ОАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.