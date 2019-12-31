ЕС приветствовал подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Заместитель председателя Еврокомиссии, бывший еврокомиссар по энергетическому союза Шефчович, который продолжает курировать вопросы транзита российского газа в Европу через Украину, приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Шефчович в Twitter.

"Высоко ценю упорную работу и усилия! Благодаря заключенному на прошлой неделе политического соглашения между Россией, Украиной и Еврокомиссией транзитный контракт между соответствующими компаниями, обеспечивает постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан и скреплен печатью", - говорится в сообщении .

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ОАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.