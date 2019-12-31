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ОП: Зеленский и Путин договорились согласовать списки для освобождения крымчан

ОП: Зеленский и Путин договорились согласовать списки для освобождения крымчан

Владимир Зеленский и Владимир Путин

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Telegram-канале.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время, отметили в Офисе Президента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
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