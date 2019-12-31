Президенты Украины и России высказались за развитие двусторонних отношений в 2020 году - Кремль
Владимир Зеленский и Владимир Путин
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
“Подчёркнута важность заключенной накануне „пакетной“ сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Кремля, дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу “всех установленных на всех установленных”.
“Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите „нормандской четверки“ в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского „Комплекса мер“ ... ”, - говорится в сообщении.
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, отметили в Кремле.
Напомним, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.