Нефедов рассказал о планах по работе таможни в 2020 году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2020 году планируется реконструкция 12 пунктов пропуска и изменение законодательства о работе Государственной таможенной службы Украины. Об этом председатель Новой таможни Максим Нефедов заявил в новогоднем видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В 2020 году мы сможем сделать гораздо больше. Это и создать новые удобные IT-сервисы, это и продолжать менять законодательство, делать его более удобным, понятным для пользователей. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше", - отметил Нефедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гостаможслужба открыла конкурсы на руководителей таможен

Напомним, Государственная таможенная служба Украины открыла конкурсы на руководителей двух таможен - Одесской и Полесской.