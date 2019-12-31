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Нефедов рассказал о планах по работе таможни в 2020 году

Нефедов рассказал о планах по работе таможни в 2020 году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2020 году планируется реконструкция 12 пунктов пропуска и изменение законодательства о работе Государственной таможенной службы Украины. Об этом председатель Новой таможни Максим Нефедов заявил в новогоднем видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В 2020 году мы сможем сделать гораздо больше. Это и создать новые удобные IT-сервисы, это и продолжать менять законодательство, делать его более удобным, понятным для пользователей. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше", - отметил Нефедов.

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Напомним, Государственная таможенная служба Украины открыла конкурсы на руководителей двух таможен - Одесской и Полесской.

Источник: УНН
Теги: Украина, таможня, Максим Нефедов
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