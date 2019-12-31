Коболев о транзите: Нафтогаз взял на себя все риски украинского законодательства

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Газпром не готов брать на себя все риски украинского неэффективного законодательства, поэтому это сделал Нафтогаз. Об этом во время брифинга заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Это является нестандартным элементом и для нас он не был неожиданным ... Команда Нафтогаза вместе с правительством ... согласовала новым план анбандлинга Нафтогаза, который позволил получить нам сертификацию и с первого числа новый независимый оператор будет полноценно работать ... Но с точки зрения законодательства и регуляторных актов, регулирующих рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия с европейским законодательством, о чем неплохо знает Газпром", - отметил он.

По словам Коболева Нафтогаз взял все риски украинского законодательства.

"Позиция Газпрома здесь достаточно предсказуема, они не были готовы брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски взял на себя Нафтогаз, выступая фактически буфером между Газпромом и Украиной. Для нас эти риски являются привычными, мы не в восторге от такого варианта, но это тот элемент компромисса, который я называю как раз компромиссом. Поэтому для нас очень важно как для страны завершить реформу рынка природного газа, и вылечить все эти проблемы, которые достаточно остается на этом рынке", - добавил он.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ПАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.