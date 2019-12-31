Коболев надеется, что "Северный поток-2" не удастся ввести в эксплуатацию в 2020 году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев надеется, что "Северный поток-2" не удастся ввести в эксплуатацию до конца следующего года. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию не удастся. Мне трудно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, РФ не имеет сейчас нет судна, которое могло бы достроить "Северный поток - 2", - отметил он.

По его словам, в таком случае, объем транзита газу по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров.

"Если это предположение верно, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд. Мы точно потеряем "Турецкий поток", это минус 15 млрд. Остается 75 млрд. Я бы ожидал примерно на этом уровне", - добавил Коболев.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на свертывание работ.

Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, что прокладывает трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала судна, задействованные в проекте.