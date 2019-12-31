В МИД Польши ожидают, что Россия откажется от своих лживых заявлений

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Польши ожидает, что Россия откажется от фальшивых обвинений против Польши в якобы сотрудничестве с нацистской Германией, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как пишет издание, польские политики широко комментируют реакцию мирового общественного мнения на воскресное заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецького. В документе глава польского правительства напоминает, что Польша была первой жертвой Второй мировой войны, а президент России Путин не впервые оговаривает Польшу. В течение последних двух недель хозяин Кремля несколько раз пытался взять под сомнение то, что Пакт Молотова-Риббентропа был причиной начала Второй мировой войны, а также обвинял Польшу в якобы сотрудничестве с нацистской Германией.

В связи с подобными лживыми заявлениями Министерство иностранных дел в Варшаве ожидает, что Россия откажется от фальшивых обвинений против Польши. В частности, вице-министр иностранных дел Марцин Пшидач сказал, что Путин своими новейшими заявлениями пытается спровоцировать новую дискуссии на тему причин начала Второй мировой войны и оправдать так вину СССР за ее решение. Дипломат добавил, что нет необходимости, чтобы Польша высказывалась на эту тему на самом высоком уровне, то есть на уровне главы государства.

"Попытка провокации президента Польши Путиным или кремлевской пропагандой является именно попыткой толкания нас в дискуссию на высшем уровне. Ответ польского премьера, который согласовали с президентом Польши и который был очень хорошо воспринят в мире, по моему убеждению, является абсолютно адекватным", - отметил он.

Марцин Пшидач объяснил, что во время встречи с послом России в Польше Сергеем Андреевым в прошлую пятницу, тот услышал официальную позицию Польши и протест против лжи Путина: "Очевидно Польша должна отреагировать на столь лживую пропаганду и это было наше главное послание - мы против фальсификации истории и мы против таких заявлений (Путина). Мы ожидаем, что российская сторона откажется от подобных слов, хотя дипломатическая практика показывает, что не только ожидания Польши, но и мира об отказе России от определенных ее заявлений часто остаются тщетными. Принятый в МИД Польши посол России услышал правдивую версию истории".

Солова Путина, кроме премьера Польши, раскритиковали, среди прочих, чиновники в Варшаве, политики от лагерей власти и оппозиции, а также послы Израиля, Германии и США.

Напомним, 27 декабря российского посла в Польше вызвали в МИД страны из-за критических заявлений президента России Владимира Путина об участии польской стороны в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.