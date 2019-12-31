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Президент Польши отреагировал на обмен мнениями относительно заявлений Путина

Президент Польши отреагировал на обмен мнениями относительно заявлений Путина

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Польши Дуда разочарован реакцией России на заявление премьер-министра Матеуша Моравецького на слова Путина. Об этом сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Кшиштоф Щерський сказал, что российские комментарии и реакции свидетельствуют о росте негативных эмоций Кремля: "Президент Польши считает, что надо прекратить этот путь обмена мнениями, который, по его убеждению, ведет в никуда. А потому не нужно в ближайшее время надеяться на какие-то новые официальные заявления от польской стороны. Президент Польши в соответствующем времени и месте, то есть во время январских праздничных мероприятий к 75 годовщине освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау отдаст дань и напомнит о человеческой трагедии, что принесла Вторая мировая война".

Президент Польши считает, что слова правды со стороны высших представителей государства должны высказываться уважительно и в соответствующих ситуациях. По мнению Анджея Дуды, серьезность темы, уважение к жертвам и забота о сохранении правды о тех временах требуют прекратить обмен мнениями в том виде и стиле, в котором это происходило в течение последних недель.

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Президент Дуда поблагодарил также всех представителей государств, учреждений и польские и иностранные организации, которые в последние дни поддерживали польский голос в защиту правды.

Напомним, Президент России обвинил Польшу, среди прочего, в коллаборации с нацистами во время Второй мировой войны, а довоенного польского посла в Берлине обвинил в антисемитизме. В ответ на эти слова Матеуш Моравецький написал, что Польша была первой жертвой Второй мировой войны, а президент России Путин не впервые сознательно оговаривает Польшу. Также глава польского правительства напомнил исторические факты о Пакте Молотова-Риббентропа и о сотрудничестве гитлеровской Германии и Советского Союза.

Как сообщал УНН, 27 декабря российского посла в Польше вызвали в МИД страны из-за критических заявлений президента России Владимира Путина об участии польской стороны в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Польша, Анджей Дуда
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