У Зеленского сообщили, когда может состояться следующий обмен

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Поскольку и Россия, и Украина, довольны взаимным освобождением, обсудили вопрос немедленного согласования списков для будущего взаимного освобождения. Поскольку сегодня последний день года и последний день декабря, то согласовали, что немедленное согласования списков начнется уже в январе. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в комментарии, который распространил Офис Президента, передает УНН.

"... поскольку и Россия, и Украина, довольны взаимным освобождением, обсудили вопрос немедленного согласования списков для будущего взаимного освобождения. Поскольку сегодня последний день года и последний день декабря, то согласовали, что немедленное согласования списков начнется уже в январе. И если все будут работать достаточно быстро, если технически, если технически возможно будет это сделать, то мы ожидаем, мы надеемся, что следующее взаимное освобождение может произойти уже зимой 2020 года", - отметила Мендель.

По ее словам, речь идет об освобождении украинцев на территории России, на территории оккупированного Донбасса и на территории Крыма, а также освобождение россиян, содержащихся на территории Украины.

"Мы понимаем, что сейчас обещать количество, обещать имена - бесполезно, ведь это кропотливая юридическая работа, для того, чтобы не играть с эмоциями людей и для того, чтобы действительно работать эффективно. Однако это очень важно, что в сегодняшнем разговоре было согласовано, что нужно начать эту работу уже немедленно", - добавила Мендель.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Как сообщили в Офисе Президента, президенты Украины и России договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России.