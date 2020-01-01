В Киеве возле здания КГГА завершилось шествие к годовщине со дня рождения Бандеры

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве, возле Киевской городской государственной администрации завершилась факельное шествие к 111-й годовщине со дня рождения председателя Провода ОУН (б) Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.

Люди прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко напротив красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко в КГГА где народным вече завершили ходу.

Перед этим, участники провели народное вече в 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Стоит напомнить, что ранее факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулась Киевом.

В свою очередь, правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы, через проведение шествия 111-й годовщины ко дню рождения Степана Бандеры.