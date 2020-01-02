ГБР не справилось с первоочередными задачами и вызовами - заявление бюро

КИЕВ. 2 января. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о ряде выявленных "существенных нарушений" в работе бюро в течение прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Согласно сообщению, выявленные нарушения касаются "организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами", а также кадрового и технического обеспечения.

В бюро признали, что по итогам 2019 ГБР "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности". С целью "конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений" в работе бюро к сотрудничеству приглашают общественность.

Кроме того, в ГБР от граждан ждут "обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи" и другие. Письма-уведомления должны содержать четко изложенные факты и обстоятельства, а также их подтверждения, отмечается на сайте ГБР.

Напомним, за год работы ГБР открыло более 30 тыс. уголовных производств.