Новости: Политика
Четверг, 2 января 2020, 12:03 • Саша Картер • 31890
В соцсетях распространяют фото с отдыха Зеленского в Буковеле
КИЕВ. 2 января. УНН. В соцсети Instagram на странице одного из пользователей появилось фото вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на заснеженной горной вершине, передает УНН.
Так, фото датированное 1 января нового, 2020-го, года и содержит геолокацию горнолыжного курорта "Буковель".
Фотографию обнародовал на своей странице пользователь по имени "kolia_sofron".
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье - в Ивано-Франковской области.
Буковель - горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета на Прикарпатье.
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Источник: УНН