МИД Украины отреагировал на попытку нападения на посольство США в Ираке

КИЕВ. 2 января. УНН. Мистерство иностранных дел Украины решительно осуждает попытку нападения на посольство США в Ираке. Об этом говорится в комментарии МИД, распространенном пресс-служб дипведомства, передает УНН.

“Министерство иностранных дел Украины, отмечая нормализацию ситуации вокруг американского посольства в Багдаде, решительно осуждает попытку нападения на Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Ирак 31 декабря 2019 года”, — отметили в министерстве.

Дипломаты, исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призвали правительство Республики Ирак “принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде”.

Напомним, несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитьских боевиков на иракской территории.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео перенес свой визит в Украину “на более поздний срок” из-за ситуации в Ираке.