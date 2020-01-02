Новости: Политика
Четверг, 2 января 2020, 14:05 • Анна Мурашко • 4620
В команде Зеленского составили свой топ изменений в Украине с нового года
КИЕВ. 2 января. УНН. В "Зе!команде" рассказали, какие изменения ожидают украинцев с начала нового года, внеся туда, в частности, рост минимальной зарплаты, отмену неприкосновенности народных депутатов и прочее, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Команды Зеленского в Facebook.
"Начинаем новый год с хороших новостей! С 1 января украинцев ждет ряд приятных изменений", - говорится в сообщении.
В частности:
- минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;
- с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;
- отменяется депутатская неприкосновенность;
- воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;
- льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;
- учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;
- украинцы смогут сами избирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;
- начнет функционировать новый Избирательный кодекс.
Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Как сообщалось, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.
Источник: УНН