Нафтогаз сравнил новое соглашение с Газпромом с контрактом 2009 года

КИЕВ. 2 января. УНН. Предыдущий контракт на транзит российского газа по территории Украины от 2009 года, в частности, не содержал обязательств “качай или плати”. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает УНН.

“Сравнение с контрактом 2009 года. Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств „качай или плати“. При правильном и своевременном уведомления со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки”, — написал Витренко.

Он также напомнил, что контракт на тразит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной.

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“Ну и даже если посмотри на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит. Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства — Газпром, у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров”, — добавил исполнительный директор “Нафтогаза”.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК “Нафтогаз Украины” подписать с российским ОАО “Газпром” соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.