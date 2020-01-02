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Притеснения украинской церкви в Крыму надо обсудить на переговорах в Минске - ПЦУ

Притеснения украинской церкви в Крыму надо обсудить на переговорах в Минске - ПЦУ

КИЕВ. 2 января. УНН. В ПЦУ хотят, чтобы представители Украины обсудили вопросы притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал “Радио Свобода”, передает УНН.

“Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы”, — сказал митрополит.

Он также отметил, что в ПЦУ ранее обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

“Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание”, — подчеркнул Епифаний.

Напомним, в конце ноября Епифаний обратился к Зеленскому из-за давления РФ на ПЦУ в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, оккупация, Епифаний, ПЦУ

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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