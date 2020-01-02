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Британский журнал назвал Крым “российским”

Британский журнал назвал Крым “российским”

КИЕВ. 2 января. УНН. Популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым “российским”. На это отреагировало посольство Украины в Соединённом Королевстве, передаёт УНН.

“Good Housekeeping UK, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых популярных направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Примите к сведению советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым — это Украина”, — говорится в сообщении.

Так, в своём выпуске одним из туристических направлений на 2020 год издание назвало Россию, отметив, что “в этом году вы можете путешествовать по России, Белоруссии и далее на Крымский полуостров на поезде”.

Как сообщал УНН, ранее Пражский центр исследований обозначил на карте Крым как часть России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания
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