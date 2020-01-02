Руководительница ГБР Венедиктова написала заявление о сложении полномочий нардепа

КИЕВ. 2 января. УНН. Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа"). Об этом ГБР сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 27.12.2019 № 961/2019 О назначении временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Венедиктовой Ирины Валентиновны, народным депутатом Украины Венедиктовой И.В. подано личное письменное заявление о сложении депутатских полномочий в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

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Так, согласно ч. 3 ст. 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" "народный депутат, назначенный (избранный) на должность, несовместимую с депутатским мандатом, и полномочия которого не прекращены в установленном законом порядке, допускается к выполнению обязанностей по такой должности не ранее дня представления им в Верховную Раду Украины заявления о сложении полномочий народного депутата Украины".

Отмечается, что к исполнению полномочий в Государственном бюро расследований Ирина Венедиктова приступила 28 декабря 2019 года после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 "О статусе народного депутата Украины".

Напомним, в ГБР готовы назначить 27 следователей для расследования "дел Майдана".