Венедиктова рассказала о нарушениях условий работы следователей в ГБР

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассказала о существенных нарушениях условий работы следователей в ГБР. Соответствующий видеоотчет размещен на странице Facebook ГБР, передает УНН.

"Во время ознакомления с работой бюро, было установлено существенное нарушение как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, по наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сказала Венедиктова.

Также, по словам руководительницы ГБР, больше года в четырех управлениях оперативных подразделений работают только руководители, а другие кадры отсутствуют.

Напомним, временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа").