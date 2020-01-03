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Венедиктова планирует представить на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР

Венедиктова планирует представить на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР

КИЕВ. 3 января. УНН. Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова планирует подать на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР. Соответствующий видеоотчет размещен на странице Facebook ГБР, передает УНН.

"В ближайшее время мной на рассмотрение Президента Украины будет представлена новая структура бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по "делам Майдана", и увеличение количества следователей, которые будут расследовать это производство", - сказала Венедиктова.

Как сообщал УНН ранее, в Государственном бюро расследований создано рабочую группу по переводу сотрудников Департамента процессуального руководства по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протесте в 2013 - 2014 годах ("дела Майдана") Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований.

Позже руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Президент, ГБР, Владимир Зеленский
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