Правительство передало госпредприятие "Пресса" в управления Мининфраструктуры

КИЕВ. 3 января. УНН. Кабинет министров Украины передал государственное предприятие "Пресса" в сферу управления Министерства инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Кабинет Министров Украины своим распоряжением №1373-р передал целостный имущественный комплекс ГП по распространению периодических изданий "Пресса" в сферу управления Министерства инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Украины О.Гончарук 27 декабря 2019 года. Таким образом соответствующим решением в рамках трансформации Служба лишается несвойственных ей функций", - говорится в сообщении.

Добавим, государственное предприятие по распространению периодических изданий "Пресса" является государственным унитарным коммерческим предприятием, основанным на государственной собственности. Основными услугами компании являются распространения изданий, издательской и другой продукции по подписке и в розницу, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Напомним, как отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Кабмин планирует продолжать практику передачи государственных предприятий под приватизацию.