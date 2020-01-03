Мининфраструктуры совместно с новой таможней планируют создать цифровой порт

КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство инфраструктуры Украины совместно с новой таможней планируют в 2020 году создать цифровой порт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

“Недавно мы ввели электронную товарно-транспортную накладную, в 2020 году запустим другие цифровые сервисы, которые позволят бизнесу нарастить скорость транспортировки грузов. В планах на 2020 год — цифровой порт совместно с Новой таможней. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие контейнерных перевозок произойдет за счет транзита контейнеров и включение Украины в маршруты Китайского шелкового пути и транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году”, — говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что Украина после принятия законодательства начнет налаживания годовое сообщение с Беларусью.