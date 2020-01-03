В Раде с начала 2020 года уже зарегистрировали шесть законопроектов

КИЕВ. 3 января. УНН. В Верховной Раде Украины с начала 2020 года зарегистрировано шесть законопроектов, три из которых инициированы Кабинетом министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в Верховной Раде Украины 2 января 2020 года зарегистрировали шесть законопроектов. В частности, Кабинетом министров Украины зарегистрированы законопроекты №2709 относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных, №2710 по обеспечению участия присяжных в отправлении правосудия и №2711 по контролю и ответственности субъектов хозяйствования.

Кроме того, три законопроекта представленные народными депутатами от фракции "Слуга народа", в частности, №2712 по обеспечению функционирования судебной власти в Украине в соответствии с международными стандартами судопроизводства, № 2285-10 (альтернативный 2285) о государственном урегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Напомним, Верховная Рада Украины не утвердила за основу законопроект №2285-д (альтернативный 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Нардепы отправили законопроект в комитет на повторное второе чтение.