Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 03 января 2020 19:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
28380
Версия для печати

В Тернопольской области назначили нового руководителя прокуратуры

В Тернопольской области назначили нового руководителя прокуратуры

КИЕВ. 3 января. УНН. Коллективу прокуратуры Тернопольской области представили нового руководителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Генеральной прокуратуры.

“3 января 2020 года заместитель Генерального прокурора — Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя — Петра Бойко”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Виктор Чумак отметил, что прокуратура должна работать эффективно ради граждан, чтобы восстановить их доверие. Это будет лучшим критерием эффективности работы.

Также указано, что Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом будет прилагать максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры.

Напомним, три прокурора по делам Майдана прошли собеседование в Офис Президента.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, Тернополь и Тернопольская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.