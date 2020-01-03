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Украина отреагировала на убийство в Багдаде командующего иранской спецслужбы

Украина отреагировала на убийство в Багдаде командующего иранской спецслужбы

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов, в частности убийства командующего спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает УНН.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде. Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 4 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Это произошло через несколько дней после того, как несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

Сегодня Государственный департамент США призвал американских граждан в Ираке "немедленно покинуть страну" после устранения командующего спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Иран, Ирак
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