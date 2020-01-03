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Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
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СМИ РФ: Москва и Минск нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

СМИ РФ: Москва и Минск нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

КИЕВ. 3 января. УНН. Россия и Беларусь нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Россия рассчитывает финализировать соответствующее соглашение уже в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в правительственных кругах России, пишет УНН.

“Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, отсутствие согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между компаниями России и Беларуси стало причиной прекращения с 1 января поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия контракта 2019 года.

“На НПЗ Республики Беларусь имеется запас нефти, позволяющий продолжать работу в режиме пониженной загрузки пока ведутся переговоры”, — добавил он.

Как писал УНН, Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
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