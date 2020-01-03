Милованов: законопроект о рынке земли готов ко второму чтению

КИЕВ. 3 января. УНН. Законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине готов ко второму чтению. Об этом сообщил на Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте ВР. Главное: право покупать иностранцам только после референдума, право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица основанны (исключительно) гражданами Украины. Ограничения в одни руки - 10 тыс. га", - написал Милованов.

По его словам, ограничение будет вводиться в действие следующим образом - человек имеет 25% в компании, эта компания является владельцем 8 тыс га. Тогда, считается, что человек выбрал 1/4 от 8 тыс. = 2 тыс. га и еще может докупить 8 тыс га. Нет ограничений на связанные лица.

"Банки могут становиться собственниками земли. Но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. Ограничение в 10 тыс. га на банки не распространяется. Банки должны продать землю полученную в качестве залога в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности", - написал Милованов.

По словам министра, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальные возвращает банку.

Напомним, председатель комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский рассказал, по рынку земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, к которым поступили тысячи поправок. Комитет рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект.