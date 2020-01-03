Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 03 января 2020 21:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10170
Версия для печати

Семьи Героев Небесной Сотни призвали главу ГБР не отдавать Буряку дела Майдана

Семьи Героев Небесной Сотни призвали главу ГБР не отдавать Буряку дела Майдана

КИЕВ. 3 января. УНН. Семьи Героев Небесной Сотни обратились к и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой с просьбой не назначать Александра Буряка руководителем отдела по расследованию дел Майдана в ГБР. Об этом говорится в заявлении сообщества ОО "Семья Героев Небесной сотни" в Facebook, передает УНН.

В заявлении указано, что Буряк не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато имеет сомнительную репутацию.

"Именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ. Из них следует, что Павел Вовк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - говорится в сообщении.

Поэтому семьи Героев Небесной Сотни призвали нового руководителя ГБР отменить назначение Буряка.

"... Мы призываем Ирину Венедиктову отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований Александра Буряка; назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества", - сказано в сообщении.

Напомним, в Государственном бюро расследований создана рабочая группа по переводу работников Департамента процессуального руководства по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах ("дела Майдана") Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований.

Также сообщалось, что руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Как ранее УНН сообщал, в Государственное бюро расследований поступило 34 постановления об определении подследственности в "делах Майдана", которые содержат почти 3000 эпизодов преступной деятельности.

Источник: УНН
Теги: Украина, расследование, ГБР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.