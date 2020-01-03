Семьи Героев Небесной Сотни призвали главу ГБР не отдавать Буряку дела Майдана

КИЕВ. 3 января. УНН. Семьи Героев Небесной Сотни обратились к и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой с просьбой не назначать Александра Буряка руководителем отдела по расследованию дел Майдана в ГБР. Об этом говорится в заявлении сообщества ОО "Семья Героев Небесной сотни" в Facebook, передает УНН.

В заявлении указано, что Буряк не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато имеет сомнительную репутацию.

"Именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ. Из них следует, что Павел Вовк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - говорится в сообщении.

Поэтому семьи Героев Небесной Сотни призвали нового руководителя ГБР отменить назначение Буряка.

"... Мы призываем Ирину Венедиктову отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований Александра Буряка; назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества", - сказано в сообщении.

Напомним, в Государственном бюро расследований создана рабочая группа по переводу работников Департамента процессуального руководства по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах ("дела Майдана") Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований.

Также сообщалось, что руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Как ранее УНН сообщал, в Государственное бюро расследований поступило 34 постановления об определении подследственности в "делах Майдана", которые содержат почти 3000 эпизодов преступной деятельности.