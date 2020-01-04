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СЦКК: боевики не допустили миссию ОБСЕ к пунктам пропуска на границе с РФ

СЦКК: боевики не допустили миссию ОБСЕ к пунктам пропуска на границе с РФ

КИЕВ. 4 января. УНН. Боевики на Донбассе в период Новогодних праздников в очередной раз ограничивали возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины. Об этом сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанский, 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации было предложено патрулю Миссии оставить вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркивают, что такие действия "могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск из стороны Российской Федерации на неподконтрольную правительству Украины территорию".

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, а также на необходимость использования возможностей технических средств наблюдения СММ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, наблюдатели СММ ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированной части Донецкой области размещения с нарушением четырех реактивных систем залпового огня "Град".

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, боевики
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