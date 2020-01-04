Боевики совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

КИЕВ. 4 января. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один обстрел российско-оккупационных войск по защитниках Новолуганского. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 4 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска совершили один обстрел наших защитников в районе Новолуганского", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, начиная с четырех часов утра оккупанты вели огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов с Доломитного.

"Боевых потерь среди наших воинов, вследствие этого нарушения режима тишины оккупантами, по имеющейся информации, нет", - добавил Гуцуляк.

Как сообщалось ранее в УНН, 3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.