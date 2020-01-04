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Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей

Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей

Епифаний

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинцы текущего года увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Православная Церковь Украина состоялась как таковая конечно, в некоторых были определенные большие ожидания. Но это нормальное явление - когда человек хочет большего, когда человек стремится что-то сделать лучше. Но, сделано то, что было возможно сделать нам как руководителям, архиереям и духовенству в течение прошлого года. Главное - что мы сохранили единство, и благодаря этому есть определенные достижения - признание со стороны Элладской Православной Церкви, Александрийского Патриархата, который является вторым по чести после Вселенского Патриархата в диптихе. Мы увидим, что и в следующем году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - сказал он.

Как сообщалось ранее в УНН, Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, по которой РПЦ не признает канонического статуса.

Также напомним, Епифаний убежден, украинцы пока не готовы к "календарной реформе".

Источник: УНН
Теги: признание, Епифаний, ПЦУ

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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