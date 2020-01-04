Епифаний сообщил, когда ПЦУ будет претендовать на статус патриархата

КИЕВ. 4 января. УНН. Православная церковь Украины будет претендовать на статус патриархата, когда все православные украинцы объединятся вокруг Киева. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Мы говорили о том, что в будущем, когда православные украинцы объединятся все вокруг Киева, мы будем претендовать на статус патриархата. Но это нам не прибавит особых прав, поэтому это впереди", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ обладает всеми необходимыми правами, которыми обладают другие поместные православные церкви.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцы текущего года увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.