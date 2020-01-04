Чумака назначили заместителем Генпрокурора

КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует УНН.

Как отмечается на сайте Офиса Генпрокурора, Виктор Чумак был назначен на соответствующую должность 2 января 2020 года. До этого он занимал должность главного военного прокурора.

Виктор Чумак (1958, Хмельницкий) - украинский политик и юрист, генерал-майор юстиции запаса, главный военный прокурор Украины (2019-2020). Народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (2012-2014), заместитель главы этого же комитета (2014-2016).

10 декабря 2018 года Виктор Чумак поддержал на президентских выборах-2019 лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и возглавил его предвыборный штаб.

25 июня 2019 года назначен членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, а 11 сентября 2019 года назначен главным военным прокурором Украины.

Как сообщалось ранее в УНН Матиос ответил Чумаке на заявление, что кто-то из прокуроров "сливает" информацию.