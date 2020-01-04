Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе - ООС

КИЕВ. 4 января. УНН. Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 4 января, сообщил штаб украинской военной операции объединенных сил, информирует УНН.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами, два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано один обстрел российско-оккупационных войск по защитниках Новолуганского.

Напомним, в 2019 году погибли 97 украинских военных.