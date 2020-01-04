Конфискованное имущество "Металлиста" в беглого олигарха Курченко вернули государству - ОГА

КИЕВ. 4 января. УНН. Помещения на стадионе в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает УНН.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлисте" в Высоком", - рассказали в ОГА.

Имущественные комплексы, конфискованные в ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" передавались в сфере управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018 года.

Напомним, в сентябре суд передал медиахолдинг Курченко в управление АРМА.