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Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона

Президент Сербии отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг религиозного закона

Президент Сербии Александар Вучич

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич отменил свой визит в Черногорию на фоне спора вокруг нового черногорского закона о свободе вероисповедания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Я решил не ехать, это было согласованного с (Сербским Патриархом) Иринеем ... Мы уважаем их независимость”, — сказал Вучич.

Он планировал посетить сербские церкви в Черногории на Рождество по юлианскому календарю, которое празднуют 7 января. Черногорские чиновники заявили, что его визит обострит отношения между двумя странами.

В декабре 2019 года черногорский парламент принял закон, по которому религиозные организации должны доказать право собственности на имущество, которыми они завладели до 1918 года, когда в основном православная Черногория была объединена с Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев.

Сербия утверждает, что новый закон приведет к конфискации имущества Сербской православной церкви в Черногории. Подгорица отрицает обвинения.

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Источник: УНН
Теги: Сербия, церковь, Черногория
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