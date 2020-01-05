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НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

КИЕВ. 5 января. УНН. НАТО объявило, что останавливает тренировочную миссию для солдат в иракской армии после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Радио Свобода, информирует УНН.

В Альянсе заявили, что даже если возглавляемая Канадой миссия продолжится, вопрос безопасности для ее персонала будут “первоочередными”.

“Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО продолжается, но тренировки временно останавливаются”, — сказал представитель НАТО Дилан Уайт.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами “Кудс” Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Иран пообещал отомстить за убийство генерала.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану быстрым и сильным ответом в случае атаки.

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Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Иран, Ирак
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