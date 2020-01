В нескольких городах США прошли демонстрации против войны с Ираном

КИЕВ. 5 января. УНН. Группы людей вышли на улицы в столице США, Вашингтоне и других американских городах в субботу днем, чтобы выразить свой протест в связи с авиаударом в Ираке, который был осуществлен по распоряжению президента Дональда Трампа для устранения иранского генерала Касема Сулеймани. Протестующие выражают свое несогласие с решением Трампа об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Нет справедливости, нет мира. США — вон с Ближнего Востока”, — скандировали сотни демонстрантов, собравшихся в субботу днем напротив Белого дома, а затем двинулись маршем в направлении отеля Trump International, который принадлежит семье президента и располагается в нескольких кварталах от Белого дома.

Похожие протесты прошли в субботу в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Организаторами акции стали активисты из Code Pink — женской антивоенной группы, которая инициировала в субботу протесты во многих американских городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

Протестующие в Вашингтоне держали в руках плакаты с надписями “Нет войне, нет санкциям против Ирана” и “Американские военнослужащие — вон из Ирака”.

Перед участниками митинга в Вашингтоне выступила известная актриса и политическая активистка Джейн Фонда, которую в прошлом году полиция задержала во время акции протеста на ступенях Капитолия в центре столицы.

“Молодежь должна знать, что все войны, начавшиеся после вашего рождения, на самом деле велись за нефть!” — воскликнула 82-летняя Фонда, выступая перед толпой. Она добавила, что “мы больше не можем терять жизни и убивать людей, разрушать окружающую среду из-за нефти”.

Happening Now: Americans protest war footing with Iran at White House. Nearly 1000 protesters demand US leave Iraq chanting “US out of the Middle East no justice no peace .” #Iran #Iraq #NoWarWithIran pic.twitter.com/R9a0FB5VFD