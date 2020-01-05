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Неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США

Неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США

КИЕВ. 5 января. УНН. Неизвестные взломали в субботу американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, и разместили на его главной странице заявления в поддержку Ирана и против американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Вечером в субботу у американских пользователей при переходе на портал FDLP (Federal Depository Library Program) открывалась страница с надписями на английском и персидском языках: “Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака”.

На странице также утверждается, что портал был “взломан иранскими хакерами” якобы из “группы кибербезопасности Ирана”. Неизвестные разместили на странице коллаж, на котором изображен окровавленный после удара кулаком Трамп и запущенные ракеты.

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Портал FDLP публикует для всеобщего доступа правительственную документацию.

В субботу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что Тегеран может организовать кибератаку на США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, киберпреступники рассылали госучреждениям Латвии зараженные письма от имени посольства РФ.

Источник: УНН
Теги: США, хакеры, Иран, Дональд Трамп
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