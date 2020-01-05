Венедиктова извинилась за неэтичное поведение следователя ГБР в аэропорту

КИЕВ. 5 января. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова принесла извинения за неэтичное поведение следователя ГБР Тараса Заставного в международном аэропорту "Жуляны" 3 января, когда он грубо оскорбил и унизил пассажирку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

Так, инцидент произошел 3 января в аэропорту "Жуляны", когда следователь ГБР Тарас Заставный якобы без очереди сел на рейс в Милан, грубо оскорбив и унизив пассажирку, которая первой стояла в очереди. В своем посте в Facebook, девушка отмечает, что следователь воспользовался связями в ГБР, чтобы его пропустили на рейс без очереди и обвиняет Заставного в злоупотреблении служебным положением.



В ГБР отреагировали на обращение пассажирки - Венедиктова извинилась за неэтичное поведение и заверила, что Бюро сделает все, чтобы подобные факты не случались в будущем. "По результатам служебной проверки, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова приносит извинения за неэтичное поведение следователя ГБР Тараса Заставного в международном аэропорту "Жуляны" 3 января 2020 года.

"Мы формируем новый правоохранительный орган, поэтому для нас важна безупречная репутация каждого работника Бюро, особенно следователя. Уверяем, что Бюро сделает все, чтобы подобные факты не случались в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, что ГБР проведет полный аудит своей деятельности.